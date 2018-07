PILDID: Free the nipple - Eesti suvefestaritel kohtab üha enam naisi, kes on võtnud malli üleilmsest trendist

See ei ole saladus, et naisi on väga pikka aega hinnatud selle järgi, kuidas nad riietuvad. Seega on ilma rinnahoidjata ringi liikumine julge avaldus, millel on selge poliitilise alatooniga sõnum - naised ei pea riietuma nii, nagu ühiskond seda neilt ootab või pikka aega ette on dikteerinud - naised on vabad riietuma nii, nagu nad seda ise soovivad.

Teisalt on «vabastatud nibud» paljude jaoks lihtsalt ka moetrend, millega kaasa minna. Eeskujudeks näiteks sellised suured staarid nagu Kendall Jenner, Selena Gomez, Kate Moss, Bella Hadid, Jennifer Aniston jne, kes kõik enne toast välja astumist rinnahoidjad nurka visanud.

Cannes'i filmifestival 2018: Kendall Jenner. FOTO: Scanpix

Elu24 uuris ka ühe Sweet Spot festivali väisanud näitsiku käest järele, miks tema otsustas musafestivali ilma rinnahoidjata külastada. «Peamine põhjus oli see, et nii palav ilm oli. Rinnahoidjas tunnen aheldatust, eriti palava ilmaga - see justkui lämmatab ülakeha,» sõnab ta.

Free the nipple - kas moetrend või poliitiline liikumine, las see jääda igaühe enda otsustada. Kindel on aga, et see on miski, mida hakkame linnapildis üha rohkem ja rohkem nägema.