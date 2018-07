Video: Pariisis lõi mees end ahistamise eest kaitsnud naist näkku

Intsident jäi kohviku turvakaamerale ja salvestuselt on näha, kuidas punases suvekleidis naine liigub kohviku juurest. Kohviku terrassil istub musta riietatud mees, kes naisele järele läheb ja teda lööb. Paar kohal olnud meest läksid ründaja juurde, et ta rohkem seda naist ei ründaks.

«Ma ei ole ainus, kellega sellised asjad päise päeva ajal juhtuvad. Olen tüdinenud sellest, et ma ei saa rahulikult tänaval jalutada. On vaja muutust ja kohe,» teatas ahistamise ohver.

Laguerre pani oma sotsiaalmeediapostituse lõppu seksuaalse ahistamise vastase Me Too hashtagi.

Prantsuse meedia teatel oli löök nii tugev, et Laguerre’i põsesarn ja kulm said vigastada ning tal tekkis näkku verevalum.

«Sain kohe selle mehe käitumisest aru, et ta ei jäta mind rahule, vaid elab end minu peal välja. Seda näitasid ta kehakeel ja sõnad. Kui ta minu juurde tuli, et mind rünnata, vaatasin talle otse silma. Võtsin löögi vastu rahulikult. Ta vist arvas, et sai mu paika pandud, kuid see ei ole nii,» sõnas prantslanna hiljem meediale.