PILDID: Mehhiko narkoparunid kolisid sotsmeediasse - vaata, millises luksuses nad elavad

A post shared by Sinaloa.Guasave.🍅🍁💦🌴 (@narco.de.sinaloa.701) on Jun 30, 2017 at 12:40pm PDT

A post shared by Sinaloa.Guasave.🍅🍁💦🌴 (@narco.de.sinaloa.701) on Jun 30, 2017 at 11:35am PDT

Ent see kõik tuleb oma hinnaga. Viis Mehhiko piirkonda on narkoäri tõttu muutunud nii ohtlikuks, et USA ametivõimud on välja andnud neljanda taseme hoiatuse, määrates sellega USA naaberriigi sama ohtlikuks, kui seda on Jeemen, Somaalia ja Afganistan.