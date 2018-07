Sissi Nylia Benita: mul oli kooliga raskuseid, kuna ma ei viitsinud õppida

«Mul on kooliga olnud hullult raskusi, sest ma ei viitsinud õppida. Mu ema käis mulle kogu aeg peale, et sa pead õppima ja tegema, vahel istus mul isegi kõrval, et ma teeks ära oma kooliasjad, sest ma muidu lihtsalt ei teinud, mul oli veits suva, kui ma olin noorem,» rääkis Benita Raadio 2 hommikuprogrammis.