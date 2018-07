Sweet Spot Festivali külastas metsik arv inimesi

27. ja 28. juulil esmakordselt toimunud Sweet Spot Festival tõi kokku üle 15 000 külalise, kes said nautida emotsionaalseid ja meeldejäävaid etteasteid maailmakuulsatelt artistidelt nagu näiteks Roisin Muprhy, Tom Odell, Jose Gonzalez, Kodaline, 5’Nizza ning parimatelt Eesti esinejatelt nagu Trad.Attack!, Ewert and The Two Dragons, Tommy Cash, Reket ja mitmed teised. Järgmise aasta Sweet Spot Festival toimub Kultuurikatla pargis 5. ja 6. juulil.

«Festivaliga võib kindlasti rahule jääda,» sõnab festivali tegevjuht Anton Must. «Ala õnnestus hästi üles ehitada ning püüame järgmisel aastal linnaga kokkuleppele jõuda ja ruumi natuke juurde saada, et inimestel oleks veelgi mugavam. Lavade arv jääb ilmselt samaks, programmi paneme kokku nii, et pealavadel ei oleks kattuvusi. Kindlasti võtame arvesse publiku tagasisidet,» lubab ta.

Festivali toimumise üle rõõmustab ka festivalil osalenud Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid: «Tänan ja tunnustan Sweet Spot linnafestivali korraldajaid. Hästi valitud asukoht, mõttega kokku pandud esinejate nimekiri, väga tore ja sõbralik publik ning professionaalne korraldus tegid sellest festivalist kohe esimesel aastal selge õnnestumise ja eduloo. Soovin ja loodan, et sellest festivalist saab Põhja-Tallinnas iga-aastane üritus. Potentsiaal selleks on kindlasti olemas. Kinnitan, et Põhja-Tallinna valitsus on kõigiti avatud koostööks ka järgmise aasta festivali toimumise huvides.»