Vandenõuteoreetikud: lennu MH370 kadumise taga oli midagi maavälist

400-leheküljeline lõppraport ei andnud vastust, mis lennuki pardal juhtus ning mis sai pardal olnud 227 reisijast ja 12 meeskonnaliikmest, kuid vandenõuteoreetikud on veendunud, et Boeing 777 kadumise taga olid maavälised jõud.

Teoreetikute andmetel said piloodid ja lennujuhtimiskeskus krüpteeritud sõnumi, mille allikas on seni teadmata. See sõnum koosnes reast tähtedest ja numbritest.