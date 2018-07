Video: Elizabeth II on Buckinghami palees oma salakäik

Elizabeth II on koos mehe, prints Philipi ja veel mitme pereliikmega puhkusel Šotimaal Balmorali lossis ning osa Londonis asuvast Buckinghami paleest on külastajatele avatud.

Salakäigu sissepääs asub ühe vastuvõturuumi, Valge toa seinapeegli taga. Peeglialusele on kinnitatud kaks rasket kandelaabrit ja dekoratiivvaas ning keegi ei oska kahtlustada, et tegelikult on see uks. Uks avaneb lahti tõmbamisega. Kandelaabrid ja vaas ei kuku aluselt maha, kuna need on sinna kinnitatud.