Video: «Võimatu missioon» filmide staari Ving Rhamesi peeti murdvargaks

Politsei saabus Californias Santa Monicas asuvasse eramute piirkonda, kuna sai kõne, et seal liigub kahtlane, suur ja tugev tumedanahaline mees, kes ühte majja sisse murdis, teatab The Guardian.

59-aastase staari teatel elab ta Los Angelese eeslinnas Brentwoodis, kuid tal on maja ka Santa Monicas, kus ta just sageli ei viibi.

«Ta sõnas mulle, et tehti viga ja ta vabandab. Ütlesin neile, et kui uksele oleks tulnud mu poeg, kellel oleks olnud käes kas mängkonsool või midagi sarnast, kas nad oleksid pidanud seda relvaks ja mu poega tulistanud,» lausus näitleja.

Rhames sai teada, et üle tänava elav naaber helistas politseisse, kuna arvas, et vastasmajja sisenenud tumedanahaline mees on kurjategija.

Santa Monica politsei ei ole juhtumit kommenteerinud, kuid sotsiaalmeedias kirjutati, et «Võimatu missioon» filmide staari Ving Rhamesi on küll raske kellegi teisega segamini ajada.

Rhames sõnas, et viimasel ajal on USAs aina enam tulnud ette juhtumeid, milles politsei on pidanud kinni ja isegi arreteerinud tumedanahalisi ameeriklasi hoolimata sellest, et nad ei ole midagi kuritegelikku teinud.