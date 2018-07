Video: 64 aastat tagasi Alpides kadunuks jäänud suusataja tehti sotsiaalmeedia abil kindlaks

Mehe, kes osutus prantslaseks Henri Le Masne’iks, luustik leiti 2005. aasta juulis, kuid ta isiku tuvastamine võttis aastaid, teatab The Guardian.

Itaalia politsei lisas, et koos mehe jäänustega olid leiupaigas ka suusad ja suusakepid ning ta leiti Aosta piirkonnast Valtournenche’i orust Cime Bianchest rohkem kui 3000 meetri kõrguselt.

Luustiku uurimine näitas, et ta oli umbes 175-sentimeetrine ja surres 30-aastane ning ta hukkus varakevadel. Mehel oli ka käekell, prillid ja särk, millele olid tikitud initsiaalid.

Kuna aastate jooksul ei suudetud meest tuvastada, pöördus Itaalia politsei lõpuks selle aasta juunis sotsiaalmeedia kasutajate poole. Politsei pani Facebooki neile teadaolevad andmed mehe kohta ja palus inimestele, kellele nimetatud kirjeldus tuttav tundub, anda märku. Nad said informatsiooni nii Prantsusmaalt kui Šveitsist.

Prantslanna Emma Nassem kuulis sellest raadiost ja teatas Itaalia politseile, et tegemist võib olla ta kadunud onu Henri Le Masne’iga, kes sündis 1919, kuid jäi kadunuks Matterhorni mäe juures suusatades 1954. aastal.

Henri noorem vend, praegu 94-aastane Roger Le Masne teatas samuti, et ta vend kadus üle 60 aasta tagasi Apides, kui seal tekkis lumetorm.

Rogeri sõnul hakkas ta venda otsima, kui see kokkulepitud ajaks suusatamast tagasi ei jõudnud. Ta leidis hotellitoast venna asjad ja raha.

Itaalia politsei teatel esitas Le Masne’i pere kadunud mehest fotod ja nende kõrvutamine leitud luustikuga näitas, et tegemist on Henri Le Masne’iga. Igaks juhuks tehakse ka DNA test, et lõpuni kindel olla.