MeToo liikumine on jõudnud nunnadeni, kes paljastavad preestrite poolset seksuaalset ahistamist

AFP teatel on katoliku kirik tegelenud aastakümneid pedofiilidest preestrite juhtumitega, kuid katoliku kirikuga seotud naiste ja nunnade ahistamisest on vaikinud.

Kuid läänemaailma haaranud #MeToo liikumise valguses on ka noviitsid ja nunnad hakanud teatama ahistamisjuhtumitest, mille ohvrid nad on olnud.

Möödunud nädalal esinesid Tšiili televisioonis nunnad, kelle sõnul on nad kannatanud mitu aastat preestrite seksuaalse ahistamise tõttu. Nunnade sõnul on nad üritanud selle probleemiga pöörduda Tšiili katoliku kiriku juhtide poole, kuid neid ei ole kuulda võetud.

Euroopas asuvas kloostris elav nunn sõnas uudisteagentuurile AP, et ta käis pihil ja preester vägistas ta pihitoolis. Ta sattus veel teist korda vägistamise ohvriks, kuid siis vägistas teda teine preester. Need juhtumid leidsid aset aastakümneid tagasi, kuid ta ei julgenud neist varem rääkida, sest mõlemad mehed olid kirikus ja katoliiklaste seas lugupeetud.

Preestrid ja teised katoliku kiriku pühad isad on aastakümnete jooksul pannud toime mitmeid seksuaalkuritegusid, kuid vaid väike osa neist on jõudnud avalikusse. Vatikan ei soovi eriti nendega tegeleda, sest need rikuvad katoliku kiriku mainet.

Vatikani teatel on nii mungad, preestrid kui nunnad andnud tsölibaaditõotuse ja selle tõttu on nendevahelised seksuaalsuhted keelatud.

Samas on teada mitmeid juhtumeid, milles kirikukogukondades ja kloostrites on moodustunud munga ja nunna või preestri, piiskopi või isegi kardinali ja nunna paarid.

2013. aastal kirjutas üks katoliku kiriku preester oma kirjas, et tal on nunnaga romantiline suhe. Katoliku kirik tundis selle juhtumi vastu huvi, kuid kuna mees seda salgas, siis edasi ei uuritud.

AP teatel peetakse katoliku kirikus naisi seni alaväärsemaks kui mehi. Naistel on õigus saada noviitsiks, nunnaks ja abtissiks, kuid mitte preestriks, piiskopiks ega kardinaliks, paavstiks saamisest rääkimata. Samas luteri ja anglikaani kirikus on üsna palju naisvaimulikke.

Katoliku kiriku seksuaalseid ahistamisi ja vägistamisi uurinud sotsiaalteadlase Karlijn Demasure teatel on üsna paljud noviitsid ja nunnad kloostris elades rasestunud. Suur osa neist on teinud abordi, kuid on ka neid, kes on lapse sünnitanud ja kloostrist lahkunud või lapse lapsendada andnud.