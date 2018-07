VIDEO Demi Lovato paar tundi enne üledoosi ohumärke ei näidanud

Videos on näha, kuidas Demi lihtsalt jõllitab sünnipäevatorti, seega on raske öelda, missuguses olekus ta seal parasjagu on. Aga ta paistab omal jõul püsti püsivat, seega ei ole tema olek halb.

TMZ on varem kirjutanud, et need inimesed, kes Demit selles restoranis nägid, ei täheldanud, et lauljanna oleks olnud narkootikumide mõju all. Pealtvaatajate sõnul naeris ja nautis ta pidu nagu kõik teised.