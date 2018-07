Kuulus sõltlaste abistaja: Demi Lovato on üledoosis ise süüdi

Jeff VanVonderen, kes osales A&E telesarjas «Intervention» («Sekkumine»), milles ta aitas inimesi nende sõltuvustest üle saada, sõnas, et Demi ootamatu langus narkootikumide küüsi oli põhjustatud sellest, et laulja otsustas loobuda abivahendite kasutamisest, mis hoidsid teda kainena, kirjutas TMZ .

Tegu on kindlasti raske ülesandega, aga Jeff ütles, et kõik edasine on naise enda teha. Head uudised on aga need, et Demi suutis sõltuvuse vastaseid abivahendeid kasutades olla kuus aastat kaine, ning kui ta asja uuesti käsile võtab, siis suudab ta seda ka edaspidi.