Julged otsused! Vaata, milliste igaveste kehakaunistustega on Eesti noored end katnud

Tätoveeringud ei ole enam sugugi vaid karmide rokkarite pärusmaa, vaid saavad ühe enam populaarsust tavainimeste seas, igast eluvaldkonnast. Tätoveeringuid peetakse kunstiks või erilise tähenduse igaveseks endaga sidumine. Festivalikülaline Reio leiab, et tätoveeringutel ei pea alati tähendust olema: «Minu jaoks on asi kunstis,» sõnab ta, näidates kolme väga erinäolist kehakaunistust.

Ilmselt ongi asi pigem igas inimeses individuaalselt, mitmed intervjueeritud külastajad paljastasid, et mõnel pildil on suisa nii sügav tähendus, et seda teabki vaid omanik ise.