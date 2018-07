Kas see ongi tulevik? Hiina pilvelõhkuja sai üle 100 meetrise kunstliku kose

Kosega pilvelõhkuja asub kirde Hiinas, Guiyangis ning on veidi üle 106 meetri kõrge. Veeringluse eest hoolitsevad 4 suurt pumpa. Lisaks ette tulnud tehnilistele raskustele ehitamise ajal, on selle kasutamine väga kulukas. Eeldatavasti maksab üks tund 85 eurot, seega lülitatakse see sisse vaid tähtsate sündmuste puhul, kahekümneks minutiks korraga.