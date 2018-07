Kuna Róisín Murphy unustas oma koti Londoni, pidi ta siin uusi hullumeelseid aksessuaare otsima. Tavaliselt on tal asjad kaasas. Aga tema arust oli see poodlemine Tallinnas siiski lõbus kogemus.

«Ma olen juba siin kõikjal poodides käinud,» lausus Róisín. «Nüüd mul on käes need pisikesed tükid Tallinnast,» lisas laulja. Poodlemise mõte tekkis olude sunnil. «Ma olen kindel, et oleksin pigem puhanud kui ringi jooksnud. Aga see oli tegelikult üllatavalt lõbus kogemus,» leidis ta.