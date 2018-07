Little Dragoni laulja Yukimi tunneb Tallinnas puudust nudistide rannast

Püüdsime platsil kinni bändi laulja Yukimi Nagano ja trummari Erik Bodini. Intervjuu viis seekord läbi Raimond Kaljulaid, kes töötab täna esimest päeva Elu24 reporterina.

20 aastat edukalt muusikat viljelenud ansambel väitis, et ei loe, mida kriitikud neist kirjutavad. «Ma ei ole kindel, kas kõik meie albumid on just hästi vastu võetud, aga ma isiklikult ei loe küll kriitikat,» lausus Yukimi. «See on nii subjektiivne. Muusika on individuaalne, kõik märkavad erinevaid asju. See on lihtsalt ühe inimese arvamus,» lisas laulja.

Eesti muusikat Little Dragoni liikmed väga nimetada ei osanud, aga neile meeldis Miljardid. «Nad tundusid lahedad, nad meenutasid mulle Happy Mondays´i,» lausus Erik.

Uurisime ka, mida arvavad staarid tähemärkidest. «Mu ema tegi mulle omalajal ajupesu, ta on tõsiselt astroloogia-usku. Aga ma arvan, et on siiski lõbus,» leidis Yukimi. «Me kõik oleme osa universumist. Miks mitte uskuda, et tähed ütlevad ka midagi meie endi kohta,» lausus staar.

«Näiteks ma olen tähtkujult lõvi, seega usun, et ma tõesti olengi see heasüdamlik, armastav ja väga võimas isiksus,» lisas Erik keskendudes selle tähemärgi parimatele omadustele.

Loomulikult võttis Raimond üles ka kirgikütnud nudistiranna teema. Mõlemad muusikud leidsid, et nudistirand on väärt mõte. «See on sinu keha, tunne end selles hästi ja uju alasti. Alasti ujumine on äge!» rääkis Yukimi. Erik nõustus. «Kui keegi on selle vastu, siis ma arvan ta lihtsalt ei ole seda veel proovinud. Ma saan aru, kui inimesed ei taha avalikus ruumis paljalt ringi käia, aga on kohti, kuhu see sobib,» lausus trummar.