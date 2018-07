Anthony Hopkins oma elu traagilisemast küljest: ma oleksin pidanud ära surema

Hopkins rääkis ka tema elu muutnud hetkest, mis juhtus detsembris 1975. Näitleja sõnas, et ta oli tol ajal rõve, murtud ja teda ei saanud usaldada, ning ühel hetkel taipas, et purjus olles on ta ohtlik nii teistele kui iseendale. Ühe naise sõnad Anonüümsete Alkohoolikute sõnad muutsid Hopkinsi elu täielikult.

«Ma arvan, et me oleme suutelised hästi paljuks,» sõnas Hopkins teda kuulama tulnud inimestele. «Enda elu põhjal, ma ei suuda ikka uskuda, et mu elu on kujunenud selliseks nagu see on, sest ma oleksin pidanud Walesis ära surema, purjus või mingis sarnases olekus,» selgitas Hopkins.