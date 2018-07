Poliitik Raimond Kaljulaid võttis vastu uue väljakutse Elu24 ridades

«Alles ma õppisin kuuga surfama, siis juhtisin raadiosaadet ja miks mitte saada käsi valgeks ka Elu24 reporterina,» on Raimond Kaljulaid eesootava väljakutse eel põnevil.



Raimond asub Sweet Spot festivalil intervjueerima artiste ning külalisi. «Seal üles astuvate artistide ridades on mitmeid minu lemmikuid, keda usutleda ja Elu24 lugejateni tuua, on suur rõõm,» annab mees teada.