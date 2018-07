Briti meedia väide: Prantsuse presidendil on salasuhe oma eksihukaitsjaga

26-aastane Benalla oli 40-aastase Macroni ihukaitsja kuni 20. juulini, kui ta vallandati ja vahistati.

Benalla ümber lahvatas skandaal, kui meedia jõudis jälile videole, milles see mees kannab politseivormi, kuigi ta ei ole politseinik ning ründab Pariisis meeleavaldajaid. See video tehti 1. mail aset leidnud protestide ajal ja kuigi see jõudis Prantsuse presidendi kantsleisse, vaikiti juhtum esmalt maha.

Kuna Benalla jäi edasi Macroni ihukaitsjaks, hakati kahtlustama, et need kaks meest võivad olla homosuhtes.

Emmanuel Macron (vasakul) ja Alexandre Benalla FOTO: Regis Duvignau / Reuters/Scanpix

Prantsuse meedia teatel oli Benalla alates Macroni presidendiks saamisest 2017. aasta mais kogu aeg ta lähikonnas. Kuigi Macron ja ta naine Brigitte abiellusid juba 2007, olevat see suure vanusevahega suhe siiski vaid formaalsus. President on naisest 25 aastat noorem.

Emmanuel Macron (vasakul), Brigitte Macron ja Alexandre Benalla (taga) FOTO: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

Seega oletatakse, et presidendil on meessoost armuke, kõige tõenäolisemalt Maroko immigrantide järeltulija Benalla, kellel oli seni õigus Élysée palees käia sisse ja välja nagu tahtis.

Macron asus pärast skandaali lahvatamist Benalla ümber teda kaitsma, kuid tekitas oma kohatute naljadega uute sepkulatsioonide laviini.

Emmanuel Macron ja Alexandre Benalla FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

«Alexandre Benallal ei ole kunagi olnud juurdepääsu tuumakoodidele!» teatas Macron. Arvatakse, et tegelikult tähendas see lause hoopis, et «Benalla ei ole kunagi olnud minu armuke!».

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et president üritas selle lause abil eitada vähemalt 18 kuud kestnud homosuhet.

Emmanuel Macron (paremal) ja Alexandre Benalla FOTO: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

Prantsuse meedia teatel tegi Normandiast Evreux’st pärit Benalla kiiret karjääri, liitudes juba teismelisena sotsialistliku partei noorteorganisatsiooniga. Ta õppis politseikoolis ja hiljem sõbrunes ta presidendi julgeoleku eest vastutava julgeolekujuhi Eric Plumeriga, kes palkas ta juba eelmist presidenti François Hollande’i turvama. Arvatakse, et siis ta sõbrunes ka pankur Emmanuel Macroniga, kes pidas poliitikasse minemise plaane.

Benalla oli sunnitud sotsialistlikust parteist lahkuma pärast 2012. aasta liiklusõnnetust, mis leidis aset tööstusministri Arnaud Montebourgiga. Benalla oli õnnetuse ajal roolis, kuid põgenes sündmuskohalt. Ta läks oma vanemate sünnimaale Marokosse, kus oli paar aastat.

Kui Macron läks poliitikasse ja asutas 2016. aastal partei En Marche!, tuli Benalla Prantsusmaale tagasi, pakkudes oma abi ja kahe mehe suhe soojenes.

Prantsusmaal pandi üsna kiiresti tähele, et need mehed on lahutamatud. Nad käisid koos mäesuusatamas, jalgrattaga sõitmas ja tennist mängimas. Benalla sai sissepääsuloa Macroni residentsi Le Touquet’s.

Emmanuel Macron (paremal) ja Alexandre Benalla FOTO: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

Pärast Macroni presidendiks saamist sai Benalla turvaülemaks ja mitmeid soodustusi, kaasa arvatud suure palga ja luksuskorteri Pariisis Branly kai piirkonnas, kus varasematel aastatel elasid president François Mitterrand’i salaarmuke ja väljapool abielu sündinud tütar.

Valimiskampaania ajal pidi Macron mitmel korral vastama küsimusele, miks tal on temast vanem naine ja kas ta on homo.

Emmanuel Macron (paremal), Brigitte Macron ja Alexandre Benalla (vasakul) FOTO: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

«Öeldakse, et mees, kelle abikaasa on temast vanem, on kas homo või gigolo, kuid see on misogüüniline arvamus. Samas ka homofoobne. Kui ma oleksin homo, ei varjaks ma seda,» teatas Macron.

Emmanuel Macron FOTO: Fernand Fourcade/SIPA / Fernand Fourcade/SIPA/Scanpix

Prantsuse ajakirjanike sõnul võib president Macron homosuhet Benallaga eitada, kuid on mitmeid märke, mis sellele viitavad. Näiteks see, et Benalla tegi julgeolekutöötajana oma vanuse kohta väga kiiret karjääri, saades juba 25-aastasena kolonelleitnantiks ja juurdepääsu mitmesugustele relvadele. Samuti oli ta Macroni kõikide tähtsate kohtumiste juures.

Emmanuel Macron ja Alexandre Benalla FOTO: CHARLY TRIBALLEAU / AFP/Scanpix

Kui Prantsusmaa jalgpallikoondis Venemaal toimunud jalgpalli MMi võitis ja president Macron jalgpallureid õnnitles, siis oli kohal ka Benalla.

Pariisi prokuratuuri teatel esitati president Emmanuel Macroni endisele turvajuhile Alexandre Benallale süüdistus vägivallatsemises ja politseivormi ebaseaduslikus kasutamises.