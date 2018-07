Video: varakult surnud Heath Ledgeri eksnaine Michelle Williams abiellus

37-aastase Williamsi ja 40-aastase Elverumi pulm leidis aset New Yorgi osariigis Adirondackis, kus kohal olid vaid lähimad pereliikmed, sõbrad ja nende kaks tütart, teatab The Telegraph.

Michelle Williams FOTO: Wikipedia.org

Phil Elverum FOTO: Wikipedia.org

Williamsil on 12-aastane tütar Matilda, kelle isa oli ravimite üledoosi tõttu 2008. aastal 28-aastasena surnud näitleja Heath Ledger. Williams ja Ledger olid koos 2003 – 2008.

Elverumil on kolmeaastane tütar, kelle ema oli 2016. aasta juulis vähi tõttu surnud Geneviève Castrée.

Williams andis mõni aeg tagasi intervjuu väljaandele Vanity Fair. Tema sõnul on ta suhe Elverumiga väga eriline.

Michelle Williams FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Williams lisas, et Elverum jättis maha oma kodu Washingtoni osariigis Anacortesis, et kolida tema juurde New Yorki Brooklynisse. New Yorgis elavad ka nende tütred.

«Ma ei ole kunagi lakanud armastamast, isegi mitte pärast Heath Ledgeri surma. Olen Matildale alati öelnud, et armastasin ta isa ja isa armastas mind. Heath armastas mind siis, kui ma ei olnud veel kuulus, kena ja mul ei olnud ilusaid riideid. Mulle ei meeldi oma eraelust rääkida, kuid Phil on väga eriline ja selle tõttu nüüd ma olen valmis rääkima,» lausus näitlejanna.

Williams lisas, et ta on abielus mehega, kes on talle tähtis, kuid samas annab talle vabaduse.

Michelle Williams FOTO: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA/Scanpix

«Ma ei ole lõksus, olen vaba. Kasvatan ka Matildat vaba olema ja iseendaks jääma. Mind armastab mees, kes oskab vabadust hinnata ja jätab mulle ruumi,» lisas staar.

Montanas sündinud Williamsi sõnul on ta pärit kauboide ja karjakasvatajate seast, kellele meeldib looduses olla ja end vabana tunda. Ka tema vajab oma ruumi ja selle tõttu põgenes ta pärast Heath Ledgeri surma 2008 New Yorgi osariigi maapiirkonda, et pääseda meediakära eest.

Heath Ledger ja Michelle Williams FOTO: Axel / Stella Pictures/Scanpix

2013 tuli ta New Yorki, kus on seni elanud üsna vaikset elu.