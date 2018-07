Video: maailma vanim inimene, kes oli jaapanlanna, suri 117-aastasena

Chiyo Miyako abikaasa Shoji Miyako, kes suri temast märgatavalt varem, töötas aastakümneid Jaapani Raudteel. Naine, ta mees ja nende lapsed said selle tõttu Jaapanis odavamalt reisida ja nende pere armastas reisimist.

Guinnessi rekordite raamatu ja rahvusvahelise gerontoloogiainstituudi teatel läheb maailma vanima inimese ja naise tiitel järgmisele jaapanlannale, 2. jaanuaril 1903 sündinud Kane Tanakale. Ta elab Fukuoka perefektuuris asuvas hooldekodus. Hooldekodu esindajate teatel on see naine hea tervise juures, talle meeldib kaaslastega lauamänge mängida ja jalutada.

Tanaka teatel on ta pikaealisuse taga õnnelik pereelu, piisavalt und ja tervislik toitumine. Ta menüüs on alati olnud esikohal mereannid, mida Jaapani lähedastest vetest püütakse.

Jaapani vanima mehe tiitel on Masazo Nonaka käes, kes sai 25. juulil 113-aastaseks.

Jaapan on üks neid riike, kus inimesed elavad väga vanaks. Eriti palju on üle 100-aastaseid Okinawal, kus iga 100 000 inimese kohta on 50 üle 100-aastast.