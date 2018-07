Suri jalgpallur Gareth Barry vanem vend

37-aastane Gareth Barry praegune koduklubi West Bromwich Albion pakkus mängijale võimalust klubi juurest lahkuda, et leinata. Kohalik meedia aga teatab, et mängija lisa vaba aega ei soovinud ja on praeguseks treeningutele naasnud. Barry tegi kaasa ka kinniste uste taga peetud kohtumises Brentfordi vastu, mis toimus teisipäeval.

«See on kohutav uudis Garethi ja tema perekonna jaoks ning terve klubi tunneb kaotuse puhul kaasa. Gareth teab, et ta saab toetuda meie täielikule toetusele ning arusaamale aitamaks tal sellel raskel ajal hakkama saada,» rääkis Moore.

Barry isa Stan ütles Hastingsi Observerile: «Me oleme täiesti löödud, et Marc võeti meilt enda elu parimal ajal. Temast jäi maha ema, isa, tüdruksõber, kolm venda, kaks õde ja kaks poega, kes kõik teda armastasid ning see on midagi, mida me perekonnaga mitte kunagi ei unusta. Ma sooviksin tänada kõiki heade soovide eest pärast Marci surma.»