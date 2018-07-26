N, 26.07.2018
"Mida zenimaks promotakse festivali imidž, seda agressiivsemad inimesed osutuvad festivali suurimateks fännideks" Katrin Pauts
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Ohsa püha püss! Ksenia Sobtšaki rannavorm võtab sõnatuks

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Kseniya Sobchak

FOTO: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Vladimir Putini suurim rivaal seksikas vene poliitik Ksenija Sobtšak jagab Instagramis fännidega kelmikat kaadrit mererannast.

Foto alla kirjutab poliitik, et esimene ülesanne on harjutada end kommentaaridega: «räme photoshop», «vastik tselluliit» ja «kohutav trikoo»: 

Прочитала тут ваши комментарии под недавним постом. И фотография страшная,и текст кто-то написал.... Все, что вы замечате ,о чем пишите и то,что вас волнует -это и есть вы. Это то , из чего состоит ваша жизнь и то,через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами,тем, что вы видите и тем,о чем вы думаете. Много лет я сама этим грешила,а сейчас старательно избегаю компании и людей,суть общения которых сводится к обсуждению недостатков других. Мне просто стало скучно тратить на это свою жизненную энергию. Этот ядъ всегда разрушает прежде всего того,кто его производит,хоть он и сладостен,и я помню его вкус на губах,как помнят героин наркоманы). На понимание этого,увы,ушло несколько лет. Так что когда хотите что-то написать или сказать-помните,вы рассказываете только о себе,а не о том,кого собираетесь обосрать😉 P.s. Первое упражение: обязательное фото с отдыха в купальнике,чтобы вы могли тренировать сдержанность,мои пташечки , и сдержались от обсуждения “грубого фотошопа» и «отвратительного целлюлита» и «жуткого купальника @natayakim ” )))

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