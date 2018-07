Galerii: rokkar Mick Jagger tähistab täna juubelit!

Mick Jagger on Briti muusik, laulja ja laulukirjutaja, tuntuks sai ta rokkansambli The Rolling Stones solistina. 1960. aastate lõpust on kaasa teinud ka mitmes filmis. Esimesteks filmideks oli «Performance» («Vägev etendus») ja «Ned Kelly». 1985. aastal ilmus ta esimene sooloplaat «She's the Boss».