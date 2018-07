Pettunud fännid Moonlandi festivali ärajäämisest: me ei taha minna suvalisse Tallinna klubisse

Praegu arutakse olukorda ning sündmuste edasisist käiku. Kogu raha ostetud piletite eest tagastatakse nädala jooksul. Lohutuseks lubatakse teha ka kahepäevane asenduspidu Tallinnas.

«Rohkem kui pool aastat oleme koostöös tugeva meeskonnaga ette valmistanud suurt rahvusvahelist elektroonilise muusika- ja kunstifestivali. Uskusime kindlalt, et see koostöö toob vilja,» kirjeldavad korraldajad.

Nad vabandavad loomulikult. «Vabandame kunstnike ees, kes soovisid meiega koos puhkust jagada. Vabandame kogukonna, promootorite, ning kõigi nende professionaalide ees, kes meiega koos ehitasid, pidasid läbirääkimisi, juhtisid ja kavandasid seda sündmust...Vabandust,» kirjutavad nad Facebooki.

Fännid on aga pahased, et neile seda niiviisi vaid nädal aega ette öeldakse. Eriti õnnetud on need, kes selle erilise festivali jaoks eraldi Eestisse reisi plaanisid. Melissa Inglismaalt ütles, et kulutas reisiks Newcastlest Tallinna ja eelnevaks majutuseks kokku juba 200 naela.

«See oli ainus festival, mida plaanisin külastada sel suvel ja mul ei ole uue puhkuse jaoks enam raha,» kurtis Melissa Elu24le. «Olen oodanud seda festivali kuid ja reaalselt hoian praegu pisaraid tagasi,» lisas ta.

Melissa (keskel) on Moonlandi festivali ärajäämise tõttu väga pettunud FOTO: Facebook

Melissa (25) jaoks oli just festivali imeline toimumiskoht ja seal telkimine kõige olulisem. Linnas korraldatav võimalik asenduspidu teda ei lohuta. «Me sooviks pidutseda just Rummul. Me ei maksnud seda reisiraha, et minna suvalisse Tallinna klubisse,» pahandab tütarlaps.

Melissa teeb ettepaneku luua ühisrahastus, et asi ikkagi veel käima panna. Teised fännid leiavad, et mingi reivi võiks Rummul ikka teha. «Lähme kohale ikka,» kõlavad üleskutsed Facebookis.

Moonlandi festival jääb ära FOTO: Facebook