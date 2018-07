Ratsa rikkaks ei saa: TOP 10 skandaalsemat Ponzi pettust läbi ajaloo

Ponzi pettuse läbiviija ütleb, et ta investeerib raha erinevatesse ettevõtetesse ja maksab siis raha investorile tagasi. Aga tegelikult maksab ta raha investoritele teiste investorite rahadest tagasi. Kui aga lubadusest kinni peetakse ja investeering suureneb, siis jäetakse raha sisse, et see veel suureneks.

Aga ühel hetkel läheb mull lõhki, inimene jääb vahele ning elud on rikutud.

Ponzi petiseid on läbi ajaloo palju olnud, aga need kümme meest on inimeste eludesse korraliku märgi maha jätnud.

10. CHARLES PONZI

Paljud majanduseksperdid ja -ajaloolased usuvad, et see itaallasest immigrant ei olnud esimene, kes seda pettust tegi, aga sellele vaatamata on see pettus just Charles Ponzi järgi nimetatud.

Ponzi lubas enda investoritele 45 päevaga 50% kasu ja 90 päevaga 100% kasu, ostes postikuponge ja tehes nendega äri. Hiljem tuli välja, et ta neid kuponge ei ostnud, kuid sai poole aastaga ikkagi miljonäriks, teenides selle ajaga 15 miljonit dollarit.

Ponzi mõisteti pettuses süüdi ja veetis viis aastat vanglas. Ja seda vaatamata paljude inimeste vaesuspiirile ajamises.

Charles Ponzi FOTO: Wikimedia Commons

9. LOU PEARLMAN

Endine muusikaprodutsent Lou Pearlman töötas 1990. koos selliste bändide NSYNC, LFO ja The Backstreet Boysiga, kuid lisaks keelitas ka investoreid investeerima kahte tema asutatud ettevõttesse, mis eksisteerisid ainult paberil. Lisaks sellele võttis ta ka mitmeid pangalaene. Lou teenis kokku üle 300 miljoni dollari, kuid mõisteti hiljem 25 aastaks vangi.

Lou Pearlman FOTO: Ap / ScanPix

8. MICHAEL EUGENE KELLY

Michael Eugene Kelly pettis ligi 8000 pensionil olevalt inimeselt ja pensionärilt välja umbes 500 miljonit dollarit.

Erinevalt traditsioonilistest Ponzi pettustest, kus ohvrid ei saa hiljem midagi tagasi, kogus Kelly aastate jooksul miljonite dollarite väärtuses kinnisvara ja muud vara.

Kelly oli föderaalvalitsuse vahi all 2006-2012, kui ta vabastati 10 miljoni dollari eest koduaresti. Ta suri 2013. aastal jämesoole vähki.

7. GERALD PAYNE

Pastor Gerald Payne pidas 1990. aastatel kirikut, kus veenis 18 000 inimest talle kokku andma 20 miljonit dollarit. Payne ei võtnud neid kui annetustena, vaid ütles inimestele, et kahekordistab nende raha.

Tema jutt aga muutus, kui maksuamet ta kinni pidas. Siis ta ütles, et need ei olnud investeeringud, vaid annetused, mis on talle kui kirikupidajale seadusega lubatud.

Selline jutt aga ei läinud valitsusele peale ning talle määrati 27 aastane vanglakaristus. Tema kaasosaline, abikaasa Betty, saadeti 13 aastaks vangi.

6. SCOTT ROTHSTEIN

See endine jurist sai maha Florida osariigi suurima Ponzi pettusega, kui teenis kokku 1.5 miljonit dollarit. Rothstein kulutas raha 200 lukskellale, Bugattidele ja teistele autodele, tehes tehinguid isegi enda kuldse WC-poti pealt. Ta veenis investoreid panustama raha fabritseeritud struktuurüksustesse ja neile lubati kolme kuuga 20% kasu.