Austraallanna langetas 25 minutit enne laulatust otsuse, et ta ei abiellu

Inimsuhete teemat lahkav lehekülg Whimn tõi ära austraallanna Meli juhtumi, milles naine loobus 25 minutit enne laulatust abiellumisest.

Mel oli vallaline kolm aastat, kui ta ellu sõna otseses mõttes Chrisi nimeline mees sisse purjetas.

Naine oli Sydney Rose Bay sadamas ootamas praami, kui seal lähedal maabus purjekas, millel oli kamp peotujus noori mehi, kelle seas oli ka Chris.

Mel jäi Chrisile silma ja ta läks naisega rääkima.

«Ta oli just selline mees, kellest ma unistasin. Sportlik, päevitunud ja heatujuline. Ta palus minu telefoninumbrit ja ma andsin selle. Juba järgmisel päeval kohtusime hommikusöögiks Bondi rannal,» sõnas Mel.

Nende suhe kulges kiiresti. Kaks nädalat hiljem viis mees naise näha oma vanematele, kes elavad Hunter Valleys ning kolm kuud hiljem kolis Chris Meli juurde. Üks aasta pärast kohtumist kosis Chris Meli.

Punased roosid ja abielusõrmused FOTO: songsak paname / PantherMedia / songsak paname/Scanpix

«Olin õnnelik ja me alustasime pulma planeerimisega. Tahtsime abielluda järgmise aasta augustis ehk üheksa kuu pärast,» meenutas Mel.

Need üheksa kuud kulusid kiiresti ja oligi pulmapäev käes.

«Suudlesin Chrisi hüvastijätuks ja ta läks hotelli koos isamehega pulmaks valmistuma. Mina läksin oma korterisse tagasi ootama meigitegijat,» jätkas austraallanna.

Kui ta tagasi koju läks, märkas ta välisukse alt sisse pandud paberit.

Mel arvas, et see on mingi reklaam, kuid tegelikult oli see käsitsi kirjutatud. Selles soovitati Melil minna Facebooki ja otsida teatud nime ja kaaluda, et kas ta tahab ikka selle mehega abielluda.

Mel võttis sülearvuti, otsis talle antud nime ja ta leidis Facebooki profiili. Nimi oli erinev, kuid piltidelt vaatas talle vastu Chris.

Chris oli olnud abielus ja tal oli naine, kellest Mel ei teadnud midagi. Paaril on kolm last, kellest noorim sündis kolm nädalat pärast seda, kui Chris oli Meli kosinud.

Kui Meli sõbrannad teda abistama saabusid, rääkis ta neile kõik ära. Mel oli vihane ja ta langetas otsuse, et ta ei abiellu Chrisiga.

Naine hoidmas sõrmust. Pilt on illustreeriv FOTO: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov/Scanpix

«Helistasin lõpuks oma emale ja ütlesin, et pulm jääb ära. Ta läks kirikusse, et teatada seda külalistele, kellel soovitas lahkuda. See toimus ajal, mil laulatuseni oli jäänud vaid 25 minutit,» jätkas naine.

Meli sõnul sai ta siis aru, et Chrisile ei ole pulma ärajäämisest veel teatatud.

«Ma ei suutnud talle ise helistada. Lõpuks mu isa lahendas olukorra. Ta rääkis sellest pastorile, kes läks ja ütles Chrisile. Chris helistas pärast uudisest kuulda saamist üle 500 korra, kuid ma ei vastanud ta kõnedele,» lisas austraallanna.

Mel lasi oma korteri välisukse lukud ära vahetada ja palus isa, et ta Chrisile tema asjad viiks.

Mel ja Chris kohtusid lõpuks kolm nädalat hiljem.

Tüli. Pilt on illustreeriv FOTO: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

«Ta ei eitanud midagi. Ta sõnas, et ootas õiget aega, et oma keerulisest elust rääkida, kuid seda aega ei tulnud. Ta kartis, et kui ta liiga vara räägib, siis ta kaotab minu. Tal oli õigus, kui ma oleksin ta segast peresuhet teadnud, ei oleks ma hakanud temaga koos elama ega abielluma,» selgitas naine.

Meli sõnul ei saanudki ta teada, kes ta ukse alt hoiatava kirja sisse pani.

«Kuid ma mõttes tänan teda, sest see säästis mind suurest südamevalust,» nentis naine.

Mõni aeg hiljem leidis ta sotsiaalmeediast fotod, millel Chris on uue naisega, kes on rase.

«Tundub, et see naine ei tea Chrisist midagi. Võimalik, et temaga juhtub sama, mis juhtus minuga,» lisas Mel.