Miljonärist maaomanik küsib elanikelt retsi raha nende oma sissesõidutee kasutamise eest

Miljonärist glofiklubi omanik nõuab elanikelt igaühelt kirja teel 350 naela, et sõita sisse nende oma hoovi. Inimesed ei saa enam oma autosid oma maja taha hoovi parkida, sest sinna on väravad ette ehitatud.

«See on meile kõigile ebameeldiv! Ajalooliselt on see tee kõigile kasutatav olnud,» ütles elanik, kes ei soovi oma nime avalikustada. Mitmed on mures, et ei saa oma maja niimoodi isegi müüa. Ja ka päästeteenused ei saa enam kriisiolukorras neile majapidamistele ligi.