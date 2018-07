Teenus missugune: taksojuht tõmbas teadvuseta mehe autost välja ja jättis ta tee äärde lebama

Veerand tundi hiljem naasis taksojuht sündmuskohale ja rääkis politseiga, kuid jättis mainimata, et mees oli tema autos. Videokaamera salvestis näitab, et mees lõi enda pea vastu maad ära, lohistati jalgupidi mööda maad ning jäeti keset teed 16. mai hommikul kell kuus.

Londoni politsei on avaldanud turvakaamera salvestise, et rahva abil taksojuht leida. Vaba päeva pidanud politseinik leidis mehe mööda teed lebamas, kutsus kiirabi ja mees toimetati haiglasse, vahendas Metro .

PC Christopher Hook sõnas: "Me sooviksime rääkida kõikidega, kes seda intsidenti maikuus pealt nägid. Jõuliselt haavatud inimesed enda taksost eemaldamine ning tema keset teed jätmine on kohutav ja me peame leidma mehe, kes seda tegi."