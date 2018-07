Spioonimängud: kas Putini poolt Trumpile kingitud jalgpallis on pealtkuulamisseade?

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et senaatoril on osaliselt õigus, sest selles pallis on kiip, mis võimaldab kontakti lähedal olevate mobiiltelefonidega.

Putini poolt Trumpile kingitud jalgpalli Adidas AG pallil on logo, mis viitab kiibile. Kiip asub pallis WiFi märki meenutava logo all.

Teada on, et seda kiibi parameetreid ei saa kustutada ega muuta.

Sotsiaalmeedias arvati, et kahe liidri kohtumisel Soomes Helsingis tehtud fotode järgi ei saa teha kindlaks, kas Venemaa võis panna kiibi asemel palli tegeliku pealtkuulamis- ja jälgimisseadme. Või siis lasi Venemaa valmistada sellise spioonipalli, mis välimuselt on identne MMi Adidase palliga.

Putin sõnas palli üle andes, et USA koos Mehhiko ja Kanadaga korraldavad 2026. aasta jalgpalli MMi ja ta kingib selle palli MMi silmas pidades. Trump sõnas, et USA loodab olla hea korraldajamaa. USA president viskas siis palli oma abikaasale Melania Trumpile sõnades, et see on nende poeg Barronile.