40-aastase Price'i uus silmarõõm on 29-aastane eratreener Kris Boyson, kes on osalenud ka mõnedes briti tõsielusarjades.

Ent paistab, et see, et Boyson jättis ujumispüksid jalga, ei morjendanud naisterahvast, kes ilmselgelt päevitusrante ei soovinud. Samuti tundub ka, et mehe ujumispüksid paistsid naisele liialt olevat ja ta püüdis ka neist lahti saada.