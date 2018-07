Kas punane verekuu koos kuuvarjutusega paneb deemonid liikvele?

Mitmes indiaanikultuuris seostatakse verekuud ja kuuvarjutust jaaguariga, kes legendi kohaselt neelab selle veremaitselise Kuu alla, teatab express.co.uk.

Jaaguar FOTO: ORLANDO SIERRA / AFP/Scanpix

Inkadel oli kombeks punase kuu poole nagu hundid uluda ja vibu lasta, kuna sellega loodeti pahad vaimud, kellega sellist Kuud seostati, eemale peletada ja Kuu normaalne seisund taastada.

Verekuu FOTO: Orlin Wagner / AP/Scanpix

«Inkad ei näinud punases verekuus ega kuuvarjutuses midagi head. Nende kultuuris oli tegemist ohtliku fenomeniga, mida nad kartsid. Nad kasutasid maagilisi rituaale, et end Kuuga seostatavatest pahadest vaimudest vabastada,» selgitas Californias asuva Lawrence Livermore’i kosmiliste uuringute keskuse teadlane David Dearborn.

Iidsed mesopotaamlased nägid kuuvarjutuses ja ebatavalist värvi Kuus nähtamatu maailma rünnakut nähtava vastu. Nad peitsid oma kuninga, kuna arvasid, et pahad jõud tahavad ta röövida ja ära süüa.

Uuspaganlikus liikumises, wicca usundis ollakse seisukohal, et kuuvarjutus annab müstilist vaimset energiat, toob selgeltnägemise ja võimaldab kontakti teispoolsusega.

Kuuvarjutus FOTO: Sirje Virkus

Lehekülje witcheslore.com andmetel tunnetavad wicca usundi järgijad kuuvarjutuse ajal suurt sisemist rahu, neil avaneb kolmas silm ja nad kuulevad asju, mis muidu on kuuldamatud.

«Punase kuu ja kuuvarjutuse ajal pääseb meie planeeti ümbritsevatesse dimensioonidesse, mis tavalisel ajal on suletud. Kontakti saab erinevate jõududega, nii heade kui halbadega. See on aeg, mil näitavad end mitmed jumalad ja jumalannad. Wiccad kummardavad Suurt Jumalannat ja Sarvilist Jumalat, kellest esimest seostatakse maapinna ja Kuuga, teist aga looduse ja Päikesega,» on leheküljel.

Verekuu FOTO: FRANK RUMPENHORST / AFP/Scanpix

Wiccade traditsiooni kohaselt tullakse kokku just täiskuu ajal, tantsitakse, lauldakse ja sõnatakse maagilisi loitse.

Ajaloolaste ja folkloristide sõnul on folklooris ja müütides palju kirjledatud täiskuu ajal juhtunud müstilisi sündmusi, kuid need on vaid fantaasia, sest ei ole ühtegi tõendit, et midagi sellist on kunagi või võiks ka edaspidi aset leida.

Püshholoogide ja psühhiaatrite teatel mõjutab Kuu, kaasa arvatud kuuvarjutused, inimeste meeleolu ja alateadvust. Täiskuu ja kuuvarjutuse ajal võib keskmisest enam tulla ette paranoiat, hirme ja hullusehooge.

Alates 1980. aastatest on uuritud Kuu mõju inimajule ja mõtlemisele ning seni ei ole leitud otsest seost täiskuu ja hullusehoogude vahel.

Nii kristlikud jutlustajad kui vandenõuteoreetikud seostavad Kuu värvimuutust ja kuuvarjutust deemonlike jõudude võidule pääsemise ja maailmalõpuga.

Saatan. Pilt on illustreeriv FOTO: Stephan Klapszus / PantherMedia / Stephan Klapszus/Scanpix

Internet lausa kihab igast sorti ennustajatest ja astroloogidest, kes pidevalt jälgivad tõsiteaduslikku astronoomilist informatsiooni, mida väänavad nii nagu neile sobib.

Verekuu FOTO: He Jinghua/SIPA ASIA/SIPA / He Jinghua/SIPA ASIA/SIPA/Scanpix

Lehekülje Astrology King teatel esindab Kuu inimeste emotsioone ning täiskuu koos kuuvarjutusega võimaldab puhastada end emotsionaalsest pagasist, mis on muutunud liigseks.

«27. juuli kuuvarjutus on jätk 12. juuli varjutusele. Need kaks aitasid puhastada vaimu, kuid ka 11. augustil on kuuvarjutus, mis samuti jätkab inimvaimu mõjutamist,» teatas astroloog Jamie Patridge.

Täieliku kuuvarjutuse korral jääb täiskuu Maa varju. Ta võib muutuda punaseks läbi Maa atmosfääri äärte langeva päikesevalguse tõttu. Inglise keeles kannab selline kuu nimetust Blood Moon ehk verekuu.

See, kui punasena Maa kaaslane täieliku varjutuse korral täpselt paistab, sõltub meie planeedi atmosfääris valitsevatest tingimustest. Kui õhus on palju vulkaanipursketuhka, võib Kuu pind paista pruun. Kui atmosfäär on aga selge, võib Kuu näida sügavpunane.