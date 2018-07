Skandaalsel kirjanikul Katrin Pautsil on festivalidest kopp ees: I Land Sound võib tore üritus olla, aga kahjuks on sellel ülilolle fänne

Katrin Pauts keelustaks kõik üle ühe päeva kestvad festivalid. «Massi jõud indiviidi üle on lähedalt vaadates nii jälk ja inimsugu madaldav,» leaiab ta. Pauts kardab veel, et varem või hiljem võtavad üritusel osalejad üle ususekti liikmete maneerid.

Kirjanik on teinud juba analüüsi, millised on festivalide kõige tulisemad poolehoidjad. Festivali põhiline tarbija on netiarutelude järgi puberteetik ja keskealine naine. «Suhtumine on radikaalne - kui nurised öise tümmi helitugevuse üle, tahad raudselt tervet festivali ära keelata ja oled üks ilge ja tagurlik element,» on Pauts nördinud.