Pildid: viskiimpeeriumi pärijannat süüdistatakse seksisekti rahalises toetamises

Naised sattusid selles sektis seksiorjadeks ja Raniere kupeldas neid, nagu tahtis. Raniere hoidis naisi oma võimu all hirmutades, et tal on nende kohta materjali, millega ta saab nende elu hävitada, kui nad politseisse või mõnda teise kohta kaebama lähevad.

Seksisekti tegevuse uurimise käigus on esitatud süüdistus kuuele isikule, kelle seas on ka sarja «Smallville» näitlejanna Allison Mack.

1998. aastal Raniere’i poolt asutatud sekti Nxivm leheküljel on, et tegemist on humanitaarse seltsiga, mis tegeleb küsimusega, mida tähendab olla inimene. Sekti liikmete arv on väidetavalt üle 16 000.