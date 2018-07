TOP 5: kuidas vabaneda soovimatutest päevitusrantidest

Tänu oma happelisusest tingitud pleegitavale toimele on sidrunimahl väga tugev ja efektiivne vahend soovimatu päevituse eemaldamiseks. Selleks, et happeline mahl nahka ei kahjustaks, soovitatakse seda segada meega. Mesi kaitseb ja niisutab nahka. Kui kasutad oma nahal puhast sidrunimahla kahjustad seda kindlasti ning loodetud tulemuste asemel saad kuiva ja kahjustatud naha. Kanna mee ja sidrunimahla segu päevitunud nahale ja hoia seda seal 15-25 minutit ning loputa korralikult leige veega. Ole ettevaatlik!

Loomulikult kõrge veesisalduse ja rohkelt C-vitamiini sisaldav kurk on ideaalsed, et naha eest hoolitseda ja ühtlasi ka soovimatute päevitusrantidega võidelda. Püreesta mõned kurgiviilud, kuni saad pastalaadse tulemuse ja kanna see soovitud piirkonnale kahekümneks minutiks ning loputa veega.

Kartulit kasutatakse tihti, et ravida põletada saanud nahka, aga väidetavalt on sellest abi ka halva päevituse pleegitamiseks. Aseta kartuliviilud soovitud piirkonnale ja oota 15 minutit. Mitmetes foorumites on tulemused aga väga vastakad - ühed kiidavad kartuli kasutamist taevani, et on soovimatutest päikeserantidest kiiresti ja vaevata vabanenud. Samas on mitmed saanud vastupidise kogemuse ning kartulile omasest parkainest hoopis tumedama naha saanud.