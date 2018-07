Pildid: Blake Livelyst on saanud tõeline pätiplika

30-aastasel Livelyl on käsil linateose «The Rythm Section» võtted, milles teda on näha lühikeste pruunide juuste ja kurnatud näoga, teatab news.com.au.

Naine üritab valu unustada nii narkootikumide, alkoholi kui prostituudiks hakkamisega. Ta kasutab erinevaid identiteete. Prostituudina on ta nimi Lisa ja tal on blondid juuksed, siis tumedapäine sakslannast anarhist ja terrorist Petra Reuter. Mõnikord on ta šveitslannast ärinaine Marina Gaudenzi, ameeriklannast üliõpilane Susan Branch või inglannast ärikonsultant Elizabeth Shepherd.