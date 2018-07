Tai jalgpallipoiste päästeoperatsioonis osalenud arst: pidin langetama raske otsuse

Briti ja Soome meedia teatel vastutas 53-aastane Harris selle eest, et poisid saaksid enne päästmist õiges koguses rahustit, mis muutis nad uimaseks.

BBC andmetel toodi Metssea jalgpallimeeskonna liikmed Põhja-Tai Tham Luangi koopast välja nii uimastatutena, et nad ei saanud aru, mis toimub.

Harris kinnitas Briti meediale antud intervjuus, et tema õlul lasus rahustiannuse määramine.

«Mu õlul lasus suur vastutus ja ma pidin langetama raske otsuse. Kui kogus oleks olnud liiga väike, oleks nad võinud sattuda paanikasse ja hukkuda. Kui aga liiga suur, oleks nad võinud olla eluohtlikult uimased. Ma ei olnud varem andnud ravimeid või aineid lastele, kes on koopas lõksus, näljas ja nõrgad,» lausus anestesioloog.

Kui esimene poiss koopast sukledujate abil pääses, uuris Harris, kas ta andis õige rahustikoguse või peab ta kogust muutma. Ilmnes, et kogus oli õige ja seega pääsevad ka teised välja ilma, et neil tekiks paanikahoog.

«Võisin vaid oletada, kui suurt kogust vaja on. Võtsin arvesse päästetavate vanuse ja kehakaalu, uurides samas teistelt arstidelt, mida nemad arvavad. Langetasin rahustikogus suhtes õige otsuse ja kõik päästeti,» lisas austraallane.

Harris jätkas, et päästeoperatsiooni alguses tekkis palju küsimusi ja probleeme, sest kuna Tais on vihmaperiood, siis arvati, et lõksu jäänud ei pääse enne välja kui oktoobris, mil sajud lakkavad.