Viljandi folgi järelpeol näeb kaasaegset kunsti ja kuuleb head muusikat

Viljandi Folk Afterparty üks peakorraldaja Heidy Purga on Viljandi pärimusmuusika festivaliga seotud olnud aastaid – DJna: «Installatsiooni TULI idee ja inspiratsioon on järg eelmise aasta festivali järelpidude teemale VESI.»

«Minu installatsioonis on tulel metamorfoosne tähendus - tuli sümbioosis monumenataalkunsti modernsete taiestega – on emotsioonide kandja ja ühendaja, mõtete tekitaja,» lisab kunstnik Miks-On.

Muusikalise programmi sisustavad läbi kahe õhtu liveesinemistega Eva Talsi ja Sander Mölder ühise etteastega, Silver Sepp ja Ruslan Trochynskyi, SU-MU ning eriprojekt Jäger Brassband. Läbi ööde ja ruumide kõlavad DJ setid melomaanidelt Heidy Purga, Bombossa Brothers, BertOnBeats, Dave Storm, P.Julm, Ale Castro, Still Out, Keshob, Ats, Erkin Antov ja Kersten Kõrge.

«Viljandi, Folk, Lennukitehas on sel aastal taas ainulaadse võimaluse andnud, et luua uusi kooslusi kaasaegse kunsti, muusika ja looduse vahel. Et sellest võiks tekkida midagi uut, mingi lisaväärtus, midagi, mida pühitseda. Ma loodan väga, et see pakub publikule rõõmu,» jagab mõtteid üks peakorraldaja Heidy Purga.