Video: Melania Trump koges Marilyn Monroe hetke

Meediasse jõudnud fotodelt on näha, et tuul tõstis ta kleidi üsna kõrgele, paljastades istmiku. Samas ei olnud esileedi ehmunud näoga, vaid muigas juhtunu peale.

Melania Trumpil oli tuulega probleema ka siis, kui ta Tennessees Nashville’is lennukilt maha astus. Ta hoidis ühe käega kleidi seelikuosa, et see tuult alla ei võtaks.

USA meedia arvates koges esileedi Melania Trump Marylin Monroe hetke. See oli viide 1954. aasta filmile «The Seven Year Itch», kus näitlejanna Monroe on õhušahti kohal, millest tuulev õhuvool ta kleidi üles kergitab.