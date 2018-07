Politsei leidis Pariisi alustest katakombidest kodukino

Politsei teatel ei ole neil aimu, kes ja miks selle Pariisi 16. linnaosa katakombi pikendusena ehitas ning millal seda kasutatakse, teatab The Telegraph.

Pariisi katakombid FOTO: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP/Scanpix

Tegemist on umbes 400 ruutmeetri suuruse ruumiga, mis on nagu amifteater. See asub 18 meetri sügavusel maa sees. Seal on filmi näitamiseks kõik vajalik ning vaatajad istuvad kas kivisse raiutud astmetel või toolidel.

«Seinale on joonistatud haakriste, keldi riste, kuid ka mitu Taaveti tähte. Seega ei ole tegemist paremäärmuslastega, pigem on end seal sisse seadnud mõni alles hiljuti tekkinud salaühing või midagi sellist. Neil on ka hea turvasüsteem, mille abil jälgitakse, kes sinna satub. Kaamerad jäädvustavad sissetungijad,» teatas Pariisi politsei.

Politseinikud avastasid katakombide uue osa juhuslikult, olles Palais de Chaillot maa-alustes osades treeningul. Neile jäi silma silt, et tegemist on ehitusalaga, kuhu ei tohi siseneda. Nende andmetel ei pidanud seal mingit ehitamist toimuma.

Pariisi katakombid FOTO: OLIVIER LABAN-MATTEI / AFP/Scanpix

Lisaks turvakaameratele on paigas ka lindistused koerte haukumisega, et võõraid eemale peletada.

Politsei leidis koopast mitmesuguseid filme, kaasa arvatud 1950. aastate film noire’i kui tänapäevaseid märulifilme. Samas ei leitud midagi keelatut, ei olnud pornot ega suurt vägivalda.

Kodukino juures on ka väike baar, kus on jooke ja snäkke.

«Seal on mitu pudelit viskit ja veini, kuid ka kõik vajalik söögitegemiseks. Neil on olemas elekter, sest ilma selleta ei saaks filme näidata ega kohvi valmistada. Seal on ka kolm telefoniliini,» teatas politsei.

Pariisi katakombid FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP/Scanpix

Kui politseinikud mõned päevad hiljem koos elektrikega sinna tagasi läksid, et uurida, kust elekter tuleb, oli neile jäetud sõnum: «Ärge otsige meid».

Pariisi all asuvad käigud ja katakombid pärinevad juba Rooma impeeriumi ajast, tegemist on kunagiste kivimurdudega.

Pariisi katakombid, mille sissekäigul on tekst: «Peatu. See on surma impeerium» FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP/Scanpix

Hiljem hakati hauakohtades puudumisel sinna inimesi matma, käike ja kambreid juurde rajama ning neist said katakombid, mis tänapäeval on populaarsed vaatamisväärsused. Pariisi katakombides arvatakse olevat rohkem kui kuue miljoni inimese luud.

Pariisi katakombid FOTO: akg-images / Paul Almasy / akg-images/Scanpix

Alates 1955. aastast pääseb ainult giidi juhtimisel väiksesse osasse katakombidest, ülejäänud on avalikkusele suletud.

Pariisi politsei andmetel on niinimetatud katafiilid, kes külastavad salaja katakombe, sisenedes neisse ventilatsioonišahtidest või mujalt, kust võimalik.

Katakombe jäädvustanud fotograafi Patrick Alki sõnul on Pariisi all teine «linn», kus samuti käib elu ja sellest salaelust ei ole just palju teada.