Naisliikumise Femen aktivist leiti Pariisi korterist surnuna

AFP teatel oli 31-aastase Shaško surnukeha juures hüvastijätukiri, mis viitas, et naine võttis endalt ise elu.

«Teatan sügava kurbusega, et Oksana on surnud,» edastas samuti Prantsusmaal elav Femeni juht Inna Sevtšenko sotsiaalmeedias.

Femeni loosung «Tulin, võtsin end alasti, võitsin» muutus kiiresti populaarseks. Need naisaktivistid on oma protestide ajal palja ülakehaga ja nende kehadele on kirjutatud protestisõnumeid.