Pildid: koopast päästetud Tai jalgpallipoisid on üheksa päeva kloostris

11 – 16-aastaste poiste 25-aastane treener Ekapol Chantawong sai samuti pühitsuse, kuid see on mungaastme pühitsus.

Tais on traditsiooniks minna kloostrisse palvetama pärast mingeid raskeid katsumusi ja need poisid läbisid sõna otseses mõttes ellujäämiskursuse.

BBC andmetel tohtis minna budistliku kloostri tseremooniale ka kristlasest Adul Sam-on, kuid ta ei saanud pühitsust. 12 päästetud poisist said budistliku pühitsuse 11 poissi.

Koopast pääsenud jalgpallipoisi Nighti vanaisa Seewad Sompiangjai sõnas meediale, et tema lapselapsel ja teistel poistel oli õnne, nad on nagu uuesti sündinud.

«Nad vajavad kloostris taastumist. See aitab neil katsumuse seljataha jätta,» teatas vanaisa.

23. juunil pärast jalgpallitreeningut koopaid uurima läinud ei arvestanud sellega, et on vihmaperiood, mille tõttu võib vesi koopasse tungida. Nad läksid koopasuust üsna kaugele ja ei pääsenud vee tõttu enam välja.

Poisid on kloostris kuni 1. augustini. Nad mediteerivad, palvetavad ja puhastavad templit, mis on samas ka keha ja vaimu puhastamine. Nad on kloostris üheksa päeva, sest number üheksat peetakse Tai kultuuris õnnenumbriks.