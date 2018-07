Lauri Pihlap: edevus on see, milleta minu arvates ei saa

«Egoism ja eelkõige edevus on see, milleta minu arvates ei saa. Robbie Williams, kes on olnud minu elu ja karjääri jooksul väga suur mõjutaja, on ise öelnud enda kohta välja, et ta on tegelikult isiku ja inimesena äärmiselt ebakindel, kõik deemonid, mis teda on elus vaevanud, oleks ta võinud ammu lõplikult alla neelata, aga et lava on see koht, kus ta päästab valla selle artisti, oma ego ja see teda on alati päästnud,» rääkis Pihlap artistielust Raadio 2 hommikuprogrammis.