Video: Michael Schumacheri naine Corinna ostis Mallorcal luksusvilla

Schumacheri perekond ei ole avalikustanud, milline on 2013. aastal mäesuusatades raskelt vigastada saanud Michaeli seisund. Ta on juba mitu aastat olnud voodis meditsiinitöötajate abistada.

Saksa meedia spekuleeris 2016. aastal, et Schumacher on koomast välja toodud ja suudab juba käia. Pere advokaat lükkas selle ümber. Corinna Schumacher on paaril korral kaevanud kõmuväljaanded kohtusse, kuna nad on avaldanud ta mehe tervisliku seisundi kohta spekulatsioone.