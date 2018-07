Ligi 20 000 inimest tahab juua «sarkofaagimahla»

Arheoloogide arvates viitab sarkofaagi kuju ja leiupaik, et see pärineb Ptolemaioste perioodist 305 – 30 eKr.

Pärast sarkofaagi avamist hakkas sotsiaalmeedias levima teade, et selles oleval «mahlal» võib and üleloomulikke võimeid ja joojad võivad saada osa iidsete aegade maagiast.

Egiptuse tervishoiutöötajad kui teised meditsiini asjatundjad hoiatasid sotsiaalmeedias, et tegemist on kindlasti ohtliku vedelikuga, kuna see on tõenäoliselt tekkinud inimkehade lagunemisest. Sarkofaagis olev on võrreldav kloaagiga.