Maailma seksikaima ilmatüdruku peika jättis ta maha, et keskenduda videomängudele

Professionaalne «Call of Duty» videomängude mängija Douglas «FaZe Censor» Martin postitas Youtube keskkonda ka video, milles selgitas täpsemalt, miks ta oma ilmatürukust pruudi Yanet Garcia maha jättis.

Ajakiri Playboy on Yanetit kirjeldanud kui «naist, kelle tõttu sa hakkad ilmaennustusi vaatama» ning mitmed teised väljaanded on 27-aastase kaunitari tituleerinud «maailma kõige seksikamaks ilmatüdrukuks».

Neiu jagas oma hingevalu Twitteris, kirjutades, et tema süda on murtud, sest tema 23-aastane partner teatas, et temal pole suhete jaoks aega, sest ööpäevas on vaid 24 tundi.

Youtube'i postitatud videoklipis selgitab noormees, et nad on oma tööde tõttu elanud juba mõnda aega erinevates riikides. «Ööpäevas on ainult 24 tundi ning mul lihtsalt polnud aega kõige jaoks, mida mul on tarvis teha,» räägib noormees.

Lisades: «Hetkel on minu elus kätte jõudnud aeg, kus mul ei ole tüdruksõbra jaoks aega. Ma pean keskenduma endale ja oma karjäärile.»

Videos tunnistab noormees, et on hetkel keskendunud vaid mängimisel ja mitte miskile muule. «Ma olen praegu nii keskendunud «Call of Duty» mängimisele, et ma ei saa talle anda seda tähelepanu, mida ta soovib ning ma tean, et nii on veel vähemalt aasta.»

Happy Sunday ❤️ A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Jul 22, 2018 at 2:41pm PDT

💃🏻💃🏻💃🏻 @programahoy A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Jul 20, 2018 at 8:31am PDT