Prantsuse linnapea kehtestas sääskedele keelu

«Ega mul muud ei jäänud üle, kui anda sääsekeeld, sest füüsiliselt ei ole sääski võimalik eemale peletada. Elanikud peaks saama aru, et ükskõik kui palju keelde ka ei antaks, ei kao sääsed mitte kuhugi. Võib olla sääsekeeld mõjub nagu platseebo ja inimesed ei tunne enam nii palju sääsehammustusi. Igatahes pidas enamik minu sääsekeeldu naljakaks ja mõistis, et nende soov sääskedest täielikult vabaneda on utoopiline,» selgitas Marchand.

Lõksudes on feromoonid, mis sääski ligi meelitavad ja need pika tundlaga kahetiivalised hukuvad süsinikdioksiidi tõttu.

Marchand tunnistas, et kuigi on nad lahingut võitmas, ei tähenda see, et sõda võidetakse.