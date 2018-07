Nõid Anu Pahka hoiatab inimkonda halva eest: nüüd on aeg hakata mõtlema

Küll aga väidavad mitmed leheküljed internetis, et tegemist on pettusega. Näiteks lehekülg Hoax or Not väidab, et videotes olevad kaadrid on vanad ega pärine üldsegi Mongooliast – lehekülje sõnul on üks kaader pärit 2010. aastast ja Itaaliast ning teine kaader pärineb Ida-Tiibetist, aastast 2017.