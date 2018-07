Advokaat: Trumpiga seostatava pornostaari Stormy Danielsi abikaasa tahab lahutust

«Minu klient Stormy Daniels ja ta abikaasa Glen langetasid otsuse oma abielu lõpetada. Stormy jaoks on ta tütar kõige tähtsam. Ta palub endale ja lähedastele sel keerulisel ajal privaatsust,» teatas advokaat.

Daniels, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford, abiellus muusik Glendon Crainiga 2015. aastal. See on Danielsi kolmas abielu.