Meghan Markle'i tulevane vennanaine vahistati kallaletungi eest

Blount, kes on kihlatud Meghani poolvenna Thomas Markle juunioriga, veetis reede öö Josephine'i maakonna vanglas, süüdistatuna neljanda astme kallaletungis. Allikas ütles uudistekanalile, et politsei sai hädaabikõne Blounti ja Markle'i kodust Grants Passis, Oregonis, vahendas Fox News .

Neljanda astme kallaletung on väga üldiselt defineeritud ning seaduse järgi võib selleks olla ka igasugune soovimatu puudutamine. Süüdistuse esitamisel piisab vaid kannatanu avalduse esitamisest. Tihtilugu tuleb ka välja, et süüdistaja valetas ning inimesi süüdistatakse selles teos ilma asjata. Selle tõttu on Washingtoni osariigis neljanda astme kallaletung kõige enam esinev kuritegu.